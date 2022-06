Al via CaterRaduno a Pesaro, alba con Motta, alle 22 Ariete

(ANSA) - PESARO, 30 GIU - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci taglia "simbolicamente" il nastro della prima edizione pesarese del CaterRaduno. "Siamo molto orgogliosi di ospitarvi - ha detto sul palco di Baia Flaminia, insieme a Sara Zambotti e Massimo Cirri -. È una manifestazione che ho sempre invidiato a Senigallia. Vi abbiamo corteggiato per qualche anno...ma alla fine siamo riusciti a portarvi qui e ci gusteremo insieme il tramonto sul mare". Passaggio di testimone per la manifestazione di Rai Radio 2, al fianco di Ricci anche l'ex sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi.

Quattro giorni di musica, cultura, eventi. Domani apertura e chiusura in musica: all'alba canterà Motta, alle 22 Ariete. Alle 18 diretta Caterpillar a Baia Flaminia, con i conduttori Zambotti e Cirri ci sarà il Ministro Enrico Giovannini.

"Cercheremo di preparare la città al meglio. - ha detto Ricci - Il CaterRaduno è un modo per iniziare la cavalcata verso il 2024, vogliamo che questi anni siano un crescendo rossiniano», ha concluso Ricci prima dello scambio di regali. "Vi ho portato i simboli di Pesaro: il logo della Capitale Italiana della Cultura e una ceramica di Rossini, perché siamo anche la città della ceramica». In cambio Sara Zambotti e Massimo Cirri hanno donato al primo cittadino la sua immagine sagomata: "Emozionante fare la foto vicino a me stesso", ha commentato il sindaco.

