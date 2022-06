Navette per fioritura Castelluccio: esordio ok per le Marche

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Bilancio positivo per il primo week end di navette per la fioritura di Castelluccio dal versante marchigiano con oltre 1.500 persone trasportate. L'iniziativa verrà ripetuta il 2-3 e 9-10 luglio 2022 per favorire l'accesso dei visitatori al Parco Nazionale dei Monti Sibillini e godere della fioritura, mantenendo una condizione di sicurezza nel rispetto anche delle indicazioni e limitazioni stradali: sono stati attivati servizi autobus dedicati per raggiungere Pian Grande di Castelluccio di Norcia dal versante marchigiano (Visso/Castelsantangelo sul Nera, con prima partenza da Maddalena di Muccia e Pieve Torina) e un servizio di sosta e navetta dal parcheggio di Monte Prata (Comune di Castelsantangelo sul Nera) fino a Pian Grande. "Il servizio messo a disposizione dell'utenza per regolamentare l'accesso alla piana della frazione umbra nel periodo della spettacolare fioritura - ha commentato l'assessore alla Ricostruzione e Trasporti Guido Castelli - ha visto l'apporto fondamentale della Regione Marche, che d'intesa con il Parco e i sindaci dei Comuni di Arquata e Castelsantangelo sul Nera, ha stanziato un contributo di 25mila euro per le partenze dal versante marchigiano". L'assessore ringrazia le aziende Start e Contram "per la professionalità e lo scrupolo con cui hanno garantito il servizio". (ANSA).