Incidenti lavoro: si ribalta trattore, muore 85enne

(ANSA) - PIANDIMELETO, 28 GIU - I Vigili del fuoco sono intervenuti in località Calzoppo nel Comune di Piandimeleto (Pesaro Urbino) per soccorrere un uomo di 85 anni, caduto dal proprio trattore che si era ribaltato mentre stava effettuando dei lavori in un campo agricolo. La squadra di Macerata Feltria in collaborazione con i sanitari del 118 ha recuperato il conducente del mezzo che, sbalzato fuori dal trattore, era caduto nel dirupo sottostarne, e il personale medico ne ha constatato il decesso. I Vvf hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i carabinieri. (ANSA).