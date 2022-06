Covid: da Consiglio Marche 1 mln a strutture sociosanitarie

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Via libera a maggioranza, con l'astensione del Pd, al "Rendiconto dell'Assemblea legislativa regionale per l'esercizio finanziario 2021" che prevede anche sostegni per il sociale. L'atto è stato illustrato in Aula dal vice presidente Gianluca Pasqui. In primo piano, come evidenziato nella relazione, l'utilizzo dei cosiddetti "fondi liberi" dell'avanzo di amministrazione 2021, riversati al bilancio regionale con la previsione che una quota parte abbia specifica destinazione.

In sintesi, l'indicazione è utilizzare un milione di euro quale contributo straordinario a favore di enti gestori di strutture marchigiane residenziali sociosanitarie extra-ospedaliere private e convenzionate. L'obiettivo principale è concorrere a coprire i maggiori costi derivanti da necessità assistenziali e organizzative, che nell'ultimo periodo si sono fatte ancor più stringenti per l'emergenza pandemica.

Altri 200mila euro, verranno usati per avviare nuovi progetti destinati alla vita indipendente, per l'inclusione di persone con disabilità.

"Siamo oltremodo soddisfatti - sottolinea il presidente del Consiglio, Dino Latini - di aver proseguito a garantire un percorso di contenimento della spesa sul versante della gestione amministrativa. Cosa che ci impegneremo a fare anche per il futuro. Abbiamo compiuto la scelta di una destinazione ad hoc di una quota parte degli avanzi liberi nella consapevolezza di quanto sostegno abbiano bisogno in questo momento alcune strutture del territorio regionale, ormai da due anni impegnate a fronteggiare gli innumerevoli problemi determinati dalla pandemia". Per Latini "altrettanta attenzione va indirizzata nei confronti di tutte quelle iniziative capaci di favorire una vita migliore per tante persone che ogni giorno devono affrontare innumerevoli ostacoli".

Di "economie significative", ha parlato il vice presidente Andrea Biancani, puntualizzando come la gestione della programmazione 2021 sia stata largamente condizionata dall'emergenza pandemica. Richiesto un monitoraggio attento per il prossimo futuro. Valutazione positiva per la destinazione degli avanzi liberi, anche se a suo avviso va attivato un maggiore ascolto sulle esigenze che si vogliono rappresentare.

(ANSA).