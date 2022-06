Covid: boom contagi nelle Marche, 2.445, nessun decesso

(ANSA) - ANCONA, 28 GIU - Impennata di nuovi casi covid, 2.445 nelle ultime 24 ore (ieri erano 693, e di ricoveri che salgono a 86, +7 su ieri, nelle Marche, dove il tasso di incidenza cumulativo schizza a 627,93 su 100mila abitanti (ieri 557,65). Non si registrano però nuovi decessi e il totale delle vittime resta fermo a 3.935. Invarito il numero dei pazienti in terapia intensiva, 3, aumenta quello dei degenti nelle semintensive, 9, e nei reparti non intenisivi, 74. Ci sono poi 15 persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 ospiti in strutture territoriali post critiche. Sono 12.400 le persone in quarantena o in isolamento domiciliare, delle quali 172 con sintomi. (ANSA).