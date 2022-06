Leader IoApro a processo per diffamazione

(ANSA) - PESARO, 27 GIU - Il ristoratore Umberto Carriera, leader del movimento IoApro, andrà a processo per diffamazione.

Il procedimento si aprirà venerdì 1 luglio al Tribunale di Pesaro. E' lo stesso Carriera ad annunciarlo sui social. I fatti risalgono al 15 gennaio scorso, quando aveva aperto il suo ristorante La Grande Bellezza di Mombaroccio (Pesaro Urbino), per protesta contro le limitazioni anticovid. Il ristoratore aveva avuto una multa da 800 euro, cancellata poi dallo stesso Tribunale di Pesaro. L'episodio al centro del processo però è il fatto che Carriera aveva filmato, insieme alla sua compagna, anche lei a processo, l'ingresso degli agenti di polizia, diffondendo subito le immagini sui social, con commenti in sottofondo, scatenando reazioni sempre via social. Il ristoratore è stato denunciato dal capo delle Volanti della Questura di Pesaro Urbino Paolo Badioli. (ANSA).