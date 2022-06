Covid: Marche, incidenza a 533 ma -6 ricoveri in 24ore (73)

Prosegue il calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche nonostante l'incidenza di casi ogni 100mila abitanti abbia ampiamente superato quota 500 nell'ultima giornata (da 496,94 da 533,78): attualmente, fa sapere la Regione, i degenti sono 73 (-6 rispetto a ieri) di cui tre in Terapia intensiva (invariato), quattro in Semintensiva (-1) e 66 in reparti non intensivi (-5); 21 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 19 in strutture territoriali per post-critici.

Rilevati in 24ore 1.283 (in tutto eseguiti 3.305 tamponi) mentre non si è registrato alcuni decesso correlato nell'ultima giornata (il totale regionale di vittime resta 3.932).

Per quanto riguarda le percentuali di occupazione di pazienti Covid, resta invariata nelle terapie intensive (3 su 230 posti letto; 1,7%) e risulta in diminuzione quella in Area medica (70 su 983 posti letto; 7,1%). Raggiunge quasi 11mila isolamenti domiciliari (10.834). (ANSA).