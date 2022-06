Inaugurato a Sirolo Teatro del Conero, al via Festival

(ANSA) - SIROLO, 24 GIU - Di fronte a circa 500 spettatori il presidente dell'Ente parco del Conero Daniele Silvetti con il sindaco di Sirolo Moschella, l'Assessore regionale all'Ambiente Aguzzi, il Prefetto Pellos e il direttore Zannini è avvenuto il taglio del nastro che inaugurato il Teatro del Conero e aperto l'estate del Festival del Conero che proseguirà con almeno un evento al giorno culminando con la Festa del Parco nel weekend 8-9-10 luglio.

All'evento è intervenuto anche il presidente della Giunta regionale Francesco Acquaroli che ha rimarcato l'attenzione della Regione Marche "sulla conservazione e valorizzazione del territorio e la particolare sensibilità alla tutela della biodiversità come elemento distintivo rispetto agli altri territori". Favorevolmente colpito dal loro svolto dal presidente Silvetti e dal consiglio direttivo, Acquaroli ha rimarcato che "con atti concreti come restituire alla collettività un luogo di cultura come il Teatro del Conero o aprire il primo Archeodromo nelle Marche come accaduto lo scorso aprile e molte altre attività a cui si sta lavorando, si certifica l'operatività di un ente strumentale della regione che ha una visione chiara e la capacità per realizzare i progetti".

"E' bellissimo essere qui" ha concluso.

Nel suo intervento di saluto prima di lasciare il palco agli ospiti tra cui Roberto Giacobbo e Riccardo Mei, Silvetti ha ringraziato il pubblico per la presenza e sottolineato che "c'è una consapevolezza nuova sia da parte di chi amministra quest'area protetta pur nelle sue complessità, che in coloro che devono scoprirla e fruirne - ha detto - ma che attraverso il lavoro sinergico di un consiglio direttivo molto coeso e di una struttura tecnica guidata dal Direttore Zannini molto competente e volitiva, in questi 15 mesi di attività abbiamo posto le basi per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati che mi piace sintetizzare nel concetto di conservazione dinamica di questo territorio che significa rispettare ma anche proporre, valorizzare e realizzare". (ANSA).