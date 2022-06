Allevi inizia il percorso di cure per il mieloma multiplo

"È iniziata la mia battaglia. La vincerò!" Una foto di spalle in cui si intravede un busto ortopedico: Giovanni Allevi, nel giorno del suo onomastico, annuncia sui social l'inizio delle cure per il mieloma multiplo che lo ha colpito. "Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! Immagino i vostri pensieri di incoraggiamento e vicinanza avvolgere il mio corpo, e dare un sollievo a questo dolore a tratti insopportabile. È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo!". Queste le parole del compositore, attorno al quale si è stretta una folta schiera di fan ma anche molte personalità del mondo culturale, artistico e scientifico. Tra queste Fedez, Lorella Cuccarini, Linus, Rudy Zerbi, il Trio Medusa, Carolina Kostner, i compositori Nicola Piovani e Arturo Stàlteri, il Direttore Artistico del Premio "Paganini" Nazzareno Carusi, ma anche la direttrice del Cern di Ginevra Fabiola Gianotti, il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, il matematico Piergiorgio Oddifreddi, lo psicoterapeuta Giorgio Nardone. (ANSA).