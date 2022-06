Laurea honoris causa A.Della Valle:"valori Marche nel mondo"

(ANSA) - ANCONA, 22 GIU - "Oltre ad essere un imprenditore importante, è una famiglia, una personalità illustre che ha portato la manifattura marchigiana, il genio marchigiano e la caparbietà, una serie di valori positivi, a livello mondiale".

Lo ha detto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Economia e Management all'imprenditore Andrea Della Valle, presso la Facoltà Di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

Vice presidente e amministratore delegato della Tod's Spa, Andrea Della Valle ha ricevuto la laurea honoris causa per essersi distinto per il successo durevole e sostenibile dell'azienda, per la capacità di creare e diffondere valore nell'ambito del territorio regionale, e per le operazioni sul piano sociale e della solidarietà che il gruppo realizza.

L'imprenditore, si legge nella motivazione dell'Ateneo dorico, ha dimostrato attenzione e cura nei confronti del territorio regionale, pur essendo alla guida di un global player che opera con un orizzonte internazionale e che si trova frequentemente a valutare l'opportunità di delocalizzare così come a scegliere tra molte iniziative a forte impatto sociale in diverse parti del mondo.

"E' bello vedere una famiglia così unita, compatta, legata al territorio, - ha detto ancora Acquaroli - che non solo ci da un segnale sull'oggi ma ci fa anche comprendere quanto siano importanti questi valori che loro testimoniano per la nostra regione e per il futuro della nostra regione".

"Quando parliamo della famiglia Della Valle - ha concluso il presidente della Regione Marche - parliamo di un successo straordinario che deve renderci veramente tutti orgogliosi e da cui attingere un esempio che diventa importante anche per le nuove generazioni e per i nostri giovani, affinché possano comprendere che partendo dal nostro territorio e credendo nel nostro territorio si possono raggiungere risultati importanti".

(ANSA).