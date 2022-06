Ricci, "scommettendo su bellezza, Pesaro Capitale Cultura"

"Scommettendo sulla bellezza abbiamo vinto la Capitale Italiana della Cultura". Incalzato dalle domande della direttrice di Rossini Tv Emanuela Rossi e dell'ex caporedattore della TgR Marche Maurizio Blasi, ieri sera nel cortile dei Musei Civici il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha fatto il punto sui suoi otto anni da sindaco. Il primo provvedimento da sindaco fu togliere le auto da piazza Mosca, trasformando un parcheggio in uno degli angoli più belli della città: "La strategia era chiara già da inizio mandato: - ha affermato Ricci - costruire un'economia nuova, basata su cultura, turismo e bellezza. Una linea che oggi ci ha portato a diventare Capitale Italiana della Cultura 2024, una medaglia che tutti i cittadini devono sfoggiare con orgoglio".

"Sono stati anni di decisioni prese senza mai fermarci di fronte alle prime difficoltà, grazie alle quali stiamo costruendo il nuovo volto della città", ha spiegato Ricci ricordano "un percorso di crescita segnato da momenti complicati come l'incendio del San Bartolo e la pandemia"; e altri di festa, "per i traguardi raggiunti e per la i finanziamenti ottenuti. Ora dobbiamo guardare al futuro concretizzando, anche nei prossimi due anni di mandato, il lavoro fatto fino a qui e i 1.659.191.243 euro di finanziamenti arrivati in città".

"Pesaro è una città che sta cambiando, come racconta anche il portale del Comune che riassume le informazioni sulle opere pubbliche finanziate, in fase di realizzazione o realizzate dal 2014 ad oggi: - ha detto ancora Ricci - pesarochecambia.it, uno strumento di grande trasparenza per amministrazione e cittadini". Tanti i progetti in cantiere. Ricci ha fatto il punto sull'Auditorium Scavolini: "Siamo alla fine. Ora speriamo che per gli ultimi lavori vinca una ditta seria, gran parte dei risultati dipende da questo fattore". Poi il Museo Nazionale della Motocicletta, "abbiamo avuto i finanziamenti dal MIC per la realizzazione di tre musei nazionali: Rossini, Motocicletta, Dario Fo e Franca Rame. Il primo agosto verrà il ministro Franceschini a Pesaro per inaugurare il Museo Oliveriano".

