(ANSA) - ANCONA, 12 GIU - Alle 19 l'affluenza alle urne nelle Marche per i referendum sul sistema giudiziario sfiora il 14%.

Per l'esattezza, secondo i dati forniti dal portale del Ministero dell'Interno, si va dal 13,94% al 13,96%. in 225 Comuni su 225.. (ANSA).