Duetto Elisa-Giuliano Sangiorgi a Memorial Troiani

Serata di grande musica e solidarietà ieri sera nella suggestiva cornice di piazza del Popolo ad Ascoli Piceno che ha ospitato la 23/a edizione del Memorial Troiani il cui ricavato è stato devoluto al reparto di Ematologia dell'ospedale Mazzoni, per aiutare la ricerca e la lotta alla leucemia e alle malattie del sangue. Protagonista assoluta la cantante Elisa che dal palco nel "salotto" ascolano ha proposto i brani più famosi del suo vasto repertorio.

Un'esibizione impreziosita nel finale dalla presenza di Giuliano Sangiorgi.

Non annunciato, il leader dei Negramaro è apparso a sorpresa sul palco regalando alla piazza una versione di "Ti vorrei sollevare" in duetto con l'emozionatissima Elisa (ignara dell'improvvisata), accompagnati al pianoforte da Dario "Dardust" Faini, direttore artistico e organizzatore del memorial Troiani, anche lui protagonista dell'evento con una apprezzata esibizione, a lungo applaudita dal pubblico della sua città d'origine. Ad aprire la serata è stato il monologo di Marco D'Amore, attore lanciato dalla serie tv Gomorra, dedicato ad un malato di leucemia. (ANSA).