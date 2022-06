Auto rallenta per cinghiali, tamponata da moto ad Ancona

Un'auto deve rallentare improvvisamente, quasi fino ad arrestarsi dopo una curva, per la presenza di cinghiali in strada e viene tamponata da una moto da strada che la seguiva. E' accaduto nella notte appena trascorsa, verso l'una, sulla Provinciale del Conero, vicino al distributore direzione Pietralacroce. In sella alla moto un medico ospedaliero che è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato portato dalla Croce gialla al Pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per accertamenti: la moto non ha potuto evitare l'impatto con una Mercedes nonostante procedesse a bassa andatura ma, proprio grazie alla bassa velocità mantenuta, non sono state gravi le conseguenze fisiche sul centauro. (ANSA).