Cavalieri Lavoro: Rossi guida mega gruppo logistica portuale

(ANSA) - ANCONA, 30 MAG - Guida uno dei maggiori gruppi del settore marittimo, Frittelli Maritime Group spa, Alberto Rossi, l'imprenditore della logistica portuale di Ancona, nominato Cavaliere del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il gruppo è frutto della fusione tra Frittelli, uno dei più antichi spedizionieri italiani, fondato nel 1903, e Maritime Agency spa (fondata nel 1986), integrando l'attività della prima nel settore dei magazzini generali, doganali ed esteri, nell'imbarco e sbarco di containers e merci varie e nell'agenziamento di navi volandiere, con l'attività della seconda nel traffico passeggeri, rotabili e containers. Del gruppo fa parte anche Adria Ferries, il maggiore operatore di traghetti tra Italia e Albania. "Dal 1903 facilitiamo tutti i traffici marittimi: merci, persone e idee - dicono non senza orgoglio in azienda -. Erede di una tradizione marinara tutta italiana, Fmg è una vera e propria architettura del trasporto, con assistenza all'intero ciclo delle operazioni riguardanti le navi, le merci, i passeggeri e gli equipaggi. Ci occupiamo di trasporti nazionali ed internazionali, via terra e via mare. A partire dalla biglietteria marittima, che gestiamo in qualità di agenti generali delle più importanti compagnie di navigazione, alle prenotazioni turistiche offerte dal nostro Tour Operator.

Per quanto riguarda le merci, Fmg fornisce servizi di logistica integrata, consulenze doganali, magazzino, depositi container e spedizioni, ma anche operazioni legate al terminal portuale".

Nei giorni scorsi, dopo l'approvazione del bilancio 2021, l'assemblea dei soci ha deliberato di erogare un contributo economico straordinario per tutto il personale di Frittelli Maritime Group per un valore medio di 1.800 euro. (ANSA).