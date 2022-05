Ginnastica ritmica: ucraine a tappa Coppa del mondo di Pesaro

Per la prima volta, dall'inizio del conflitto Russia-Ucraina, la squadra ucraina di Ginnastica ritmica esce dal proprio Paese per partecipare a una competizione sportiva. Grazie ad una vera e propria mobilitazione di organizzatori e istituzioni, le atlete ucraine saranno a Pesaro per la tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica Pesaro 2022 che si svolgerà alla Vitrifrigo Arena dal 3 al 5 giugno.

Delle cinque tappe del circuito della World Cup 2022 (Atene, Sofia, Tashkent, Baku e Pesaro) quella conclusiva, che si terrà a Pesaro la prossima settimana, infatti, sarà l'unica a cui parteciperà la squadra gialloblù. La delegazione di Kiev, composta da 25 persone tra staff e ginnaste della nazionale senior e juniores, arriverà in Italia il 31 Maggio e ripartirà il 13 Giugno alla volta di Tel Aviv dove si svolgeranno i Campionati europei. Una permanenza di due settimane resa possibile grazie al gioco di squadra che ha coinvolto più attori che si sono occupati della logistica e dell'ospitalità della delegazione ucraina. A cominciare dal C.O.L. Turismo&Sport e dal Comune di Pesaro con la collaborazione della Fiera di Rimini ed il supporto della Fgi (Federazione ginnastica d'Italia) e del Coni.

"Siamo orgogliosi di essere la prima città ad ospitare la nazionale ucraina di ritmica, alla prima uscita ufficiale dall'inizio del conflitto - spiega il sindaco di Pesaro Matteo Ricci - Da subito Pesaro si è attivata per accogliere bambini, mamme, famiglie che scappavano dalla guerra, cercando di garantire loro continuità con la loro vita 'normale', attraverso la cultura e ora anche grazie allo sport". (ANSA).