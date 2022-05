Covid: Pesaro,percorso memoria-futuro per vittime e sanitari

Taglio del nastro per il percorso "Dalla memoria al futuro" al Campus scolastico di Pesaro, dedicato alle vittime del Covid ma anche al personale medico e sanitario e a tutti coloro che si sono prodigati per uscire dall'emergenza. Sono stati i giovani i veri protagonisti dell'iniziativa. Studentesse e studenti del liceo musicale e coreutico "Marconi" hanno accompagnato i vari momenti con performance musicali e artistiche di grande effetto: dalle coreografie delle danzatrici e dei danzatori sulle note del brano "Luna blu" eseguito al pianoforte dallo studente Davide Omiccioli e composto per l'evento dalla professoressa Monica Marcolini, alle note del "Silenzio" eseguite alla tromba dallo studente Tommaso Bonetti, per chiudere sulle note di "Pomp and Circumstance" di Elgar eseguite dalla "Big Banda" del "Marconi".

L'inaugurazione alla presenza di autorità civili e militari, della delegazione del Landkreis di Rastatt in visita istituzionale, del presidente della Provincia Giuseppe Paolini, di sindaci e amministratori, di rappresentanti delle istituzioni scolastiche, dell'Università di Urbino e del mondo della sanità.

"Affidiamo a voi giovani - ha detto Paolini che al termine della cerimonia ha deposto un fiore ai piedi dell'opera - il simbolo di una memoria da custodire, ma anche di una speranza da coltivare affinché questo luogo diventi uno spazio creativo, capace di evocare riflessioni e progetti. Ho voluto fortemente questo percorso che non vuole essere solo in ricordo delle vittime del Covid ma anche un omaggio al personale sanitario, alle donne e agli uomini che si sono prodigati senza sosta durante la pandemia per uscire dall'emergenza, così come ai tanti sindaci che hanno lottato in prima linea ed hanno sofferto nel non riuscire sempre a dare risposte. Questa provincia è stata particolarmente colpita dal Covid 19, ma dobbiamo dare speranza ai nostri giovani, figli e nipoti".

Ringraziamenti in particolare all'artista Leonardo Nobili, a Biesse Group e Marche Multiservizi a studenti e insegnanti e tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo percorso. (ANSA).