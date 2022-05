Turismo: Acquaroli, premio a S. Ginesio stimolo rilancio borghi

(ANSA) - ANCONA, 27 MAG - "Questa mattina con il Ministro Garavaglia siamo stati a San Ginesio per celebrare il prestigiosissimo riconoscimento dell'Agenzia mondiale del Turismo delle Nazioni Unite, ottenuto lo scorso anno, come Best Tourism Village, unico in Italia. Un riconoscimento che ci inorgoglisce e al tempo stesso ci responsabilizza rispetto alle politiche di rilancio delle aree interne e dei Borghi". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acqauroli su facebook. "È uno degli obiettivi principali della nostra amministrazione, che stiamo cercando di perseguire attraverso molte misure - ricorda - che partiranno insieme alla nuova programmazione europea. Una sfida complessa ma anche una grande opportunità da cogliere fino in fondo". "Contestualmente abbiamo inaugurato un nuovo spazio espositivo che ospita opere della Collegiata - aggiunge -: un piccolo ma ulteriore passo avanti per il ritorno alla normalità di questi territori che hanno tanto da offrire". (ANSA).