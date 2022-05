Garavaglia, premio a San Ginesio è per Italia minore

(ANSA) - SAN GINESIO, 27 MAG - Il premio ricevuto da San Ginesio (Macerata), quale uno dei villaggi più belli del mondo - Best tourism villages - decretato dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite, "è un'enorme occasione per il borgo, per le Marche e per quell'Italia definita minore, ma solo perché meno conosciuta: quando poi la si scopre non la so lascia più". Così il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, arrivato a Sam Ginesio per un convegno dedicato al riconoscimento.

