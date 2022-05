Studente ubriaco spacca specchietti auto in sosta, denunciato

(ANSA) - ANCONA, 21 MAG - Le Volanti della Questura di Ancona sono intervenute nelle prima ore di oggi, poco dopo le 4, per la segnalazione di un giovane con la testa rasata e a torso nudo, che, camminando lungo via XXIX Settembre insieme ad altri ragazzi, danneggiava a calci gli specchietti retrovisori delle auto parcheggiate in sosta. I poliziotti hanno rintracciato un gruppetto di 3 persone, tra cui il giovane con la testa rasata, in evidente stato di agitazione per abuso di sostanze alcoliche: due le vetture colpite. Condotti in Questura per l'identificazione, i ragazzi risultavano essere studenti, di circa vent'anni, domiciliati ad Ancona per motivi di studio, ma senza precedenti di polizia. Quello con la testa rasata è stato deferito all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato e sanzionato per ubriachezza molesta. (ANSA).