(ANSA) - ANCONA, 19 MAG - Le Marche puntano sul turismo esperienziale per la prossima stagione estiva. La svolta verso un settore sempre più orientato ad attrarre turisti in cerca di nuove proposte e nuove offerte, arriva dagli Stati Generali del Turismo Confcommercio Marche 2022 oggi all'Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona. Dopo che un sondaggio Swg ha evidenziato che gli italiani resteranno, in larga parte, in Italia anche per quest'estate, nel corso dell'evento sono state delineate le linee di sviluppo del settore. Sulla stagione entrante è intervenuto il presidente della Regione Marche con delega al Turismo Francesco Acquaroli: "prevedo una buona stagione, anche se la considero di transizione perché rispetto alla visione di progetto siamo stati purtroppo frenati dalla pandemia. Dopo quasi due anni di lavoro si sta profilando una visione di turismo che ha cercato in primis di migliorare la percezione del nostro territorio e di essere più visibili e riconosciuti anche all'estero". In questa prospettiva è molto importante il filone del Turismo esperienziale salutato come vera e propria novità per lo sviluppo del settore: "Il Turismo esperienziale - le parole del direttore generale Confcommercio Marche Massimiliano Polacco - sarà fondamentale per variare e rendere più appetibile l'offerta delle Marche e assieme dobbiamo applicare le giuste strategie per avere risultati importanti sin dal prossimo anno". Le linee guida per lo sviluppo di questa nuova idea di turismo sono emerse anche nel corso della tavola rotonda Turismo esperienziale - opportunità e ricadute economiche per la Regione Marche. Negli interventi i vari strumenti, digitale in primis, che possono migliorare la percezione delle Marche e le potenzialità attrattive dei territori. Inoltre, nello sviluppo di settore, grande importanza hanno i contributi e gli investimenti a partire dal corretto e produttivo utilizzo dei fondi del Pnrr. (ANSA).