Comune di Mondolfo conferisce cittadinanza onoraria a Guccini

(ANSA) - MONDOLFO, 13 MAG - Il Comune di Mondolfo (Pesaro Urbino) conferirà la cittadinanza onoraria al cantautore Francesco Guccini per benemerenze nel campo della cultura. Il 25 giugno è prevista una seduta del Consiglio comunale appositamente convocata e in serata, in Piazza del Comune, Guccini presenterà il suo ultimo libro "Tre cene". La cerimonia rientra tra le iniziative della prima edizione della rassegna letteraria "Come un libro all'aperto", che si terrà tra giugno e luglio. Tra Guccini e la comunità di Mondolfo, ricorda il Comune, c'è "un profondo legame di affezione. Proprio a Mondolfo infatti, il cantautore nel 2011 si è sposato presso la Residenza Municipale con la cittadina mondolfese Raffaella Zuccari ed è solito frequentare il borgo nei periodi estivi e ogni qualvolta desideri trascorrere un periodo di riposo". Nato a Modena nel 1940, oltre a essere uno degli artisti che ha fatto la storia della canzone italiana d'autore, Guccini da sempre si è distinto anche per il suo impegno sociale. Tra gli altri riconoscimenti, la Laurea honoris causa in Scienze della Formazione Primaria dell'Università di Bologna nel 2002 e la laurea honoris causa in Scienze Umanistiche dall'American University of Rome nel 2012.

