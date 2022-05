Morti in Rsa: difesa, "assolvere infermiere, è innocente"

"Non c'è movente, non sono utilizzabili le analisi della medicina legale in quanto è stato leso il diritto alla difesa; diversi testimoni hanno ritrattato quanto detto in sede di indagini e, soprattutto, Wick è innocente a prescindere da tutto ciò, non avendo mai fatto nulla che potesse ledere la salute degli anziani pazienti. Per cui va assolto". Lo hanno detto gli avvocati Tommaso Pietropaolo e Francesco Voltattorni nell'arringa difensiva di oggi davanti alla Corte d'Assise di Macerata nel processo in cui l'infermiere ascolano Leopoldo Wick deve rispondere di otto omicidi e quattro tentati omicidi in relazione al caso delle morti sospette alla Rsa di Offida (Ascoli Piceno) dovute - secondo l'accusa - a indebita somministrazione di farmaci e sulle quali ha indagato il procuratore di Ascoli Piceno Umberto Monti che ha chiesto la condanna dell'imputato all'ergastolo.

"Si tratta di un processo indiziario e la giurisprudenza insegna che in questi casi serve che ci sia un movente, che qui nessuno ha individuato, anzi nemmeno accennato" ha affermato l'avvocato Pietropaolo. Il co-difensore Voltattorni ha invece concentrato l'attenzione sulle analisi della medicina legale durante le indagini "fatte senza che Wick fosse avvisato come previsto dalla legge, ledendo quindi il sacrosanto diritto alla difesa dell'indagato. Analisi - ha concluso - inutilizzabili anche perché non è stata rispettata la catena della conservazione". (ANSA).