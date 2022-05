Elica: accordo Iberdrola per -4.000 tonnellate emissioni

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 10 MAG - Riduzione di circa il 20% in quest'anno delle emissioni totali del Gruppo. Questo l'obiettivo che scaturisce dall'accordo per la fornitura di energia elettrica siglato da Elica, azienda leader globale di Fabriano (Ancona) nella produzione e commercializzazione di cappe e piani aspiranti e motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento, con Iberdrola, uno dei leader mondiali dell'energia rinnovabile. Nel 2022 Elica sarà in grado di abbattere le proprie emissioni di oltre 4.000 tonnellate in Italia, dove l'azienda utilizza circa il 50,4% dell'energia consumata a livello di Gruppo Elica, avendo il suo polo di riferimento per le produzioni alto di gamma. Lo scorso gennaio Elica ha ottenuto la certificazione di idoneità al funzionamento a idrogeno dei motori della controllata EMC FIME e. sempre in riferimento alla riduzione dell'impatto ambientale e alla creazione di efficienza energetica, nei piani di sviluppo dell'azienda c'è anche quello di investire in nuovi impianti fotovoltaici, già implementati negli stabilimenti italiani.

"Come leader globali nel nostro comparto sentiamo la responsabilità di ridurre l'impatto ambientale e siamo determinati a esportare questo approccio a tutti i livelli del business, in tutte le aree geografiche in cui siamo presenti: la sostenibilità non è solo un imperativo che intendiamo perseguire con impegno e concretezza, ma stiamo lavorando perché diventi un driver di crescita", il commento di Giulio Cocci, ceo di Elica.

"Portare supporto a Elica nel suo business quotidiano, aiutandola a compensare le emissioni inquinanti grazie alla preferenza delle nostre offerte rinnovabili, è motivo di soddisfazione", ha detto Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola. (ANSA).