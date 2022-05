Acquaroli e Latini incontrano 'farfalle' della ritmica Fabriano

(ANSA) - ANCONA, 10 MAG - Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e l'assessore regionale allo Sport, Giorgia Latini, hanno incontrato questo pomeriggio a Palazzo Leopardi, ad Ancona, ai margini della seduta del Consiglio regionale, le atlete della ginnastica ritmica di Fabriano. Le "farfalle" Milena Baldassarri (capitano), Anais Carmen Bardaro, Lorjen D'Ambrogio, Sofia Raffaeli e Talisa Torretti sono reduci da un successo appena ottenuto: la conquista del sesto scudetto consecutivo, in questa disciplina dal grande fascino che richiede capacità tecniche notevoli. Erano accompagnate dalla vice presidente della società fabrianese, Maila Morosi, e dal dirigente Luca Piergentili. Presente anche Fabio Luna, presidente del Coni Marche. "Spero - ha detto Acquaroli congratulandosi con le giovani atlete per i brillanti risultati raggiunti nelle più prestigiose competizioni mondiali - che possiate alzare la bandiera delle Marche e dell'Italia il più in alto possibile, magari guardando verso Parigi 2024. Avete una grande responsabilità". "Le prossime Olimpiadi - ha rimarcato Latini - sono un grande traguardo. C'è tanto lavoro da fare ma voi avete le capacità e l'energia per raggiungere grandi obiettivi. Siete un'eccellenza e potete contare su uno staff preparatorio ai massimi livelli". (ANSA).