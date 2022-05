La London Craft Week ospita Fabriano Paper Pavilion

Il gruppo artistico dell'Opificio della Rosa sarà a Londra da oggi al 13 maggio a presentare in anteprima il suo ultimo progetto: Torri & Muta for Fabriano Paper Pavilion. Sono due libri che raccontano il Fabriano Paper Pavilion, l'installazione temporanea nel Complesso storico delle Cartiere Miliani, pensato come un viaggio poetico all'interno del mondo della carta e della cartiera realizzata nel 2019 per Unesco Creative Cities Conference nei locali della Fondazione Fedrigoni Fabriano (Ancona), ed esplorano i punti salienti del progetto, celebrando la maestria dell'arte di fare la carta e delle sue declinazioni artistiche attraverso i lavori di Maria Pina Bentivenga e Gianna Bentivenga.

Da oggi al 13 maggio (ore 10-16) è possibile visitare l'installazione di incisioni e filigrane realizzate per il Fabriano Paper Pavilion da Maria Pina Bentivenga e Gianna Bentivenga. Il 12 maggio poi (ore 18-20) è in programma la presentazione dei libri Torri & Muta, con la presenza del curatore Umberto Giovannini, delle artiste Maria Pina Bentivenga e Gianna Bentivenga e di Michela Becchis autrice dei testi critici. Parallelamente, il 12 e 13 maggio (ore 16-18) è prevista una performance con realizzazione dal vivo di una doppia scenografia, a cura delle artiste Gianna Bentivenga e Maria Pina Bentivenga. (ANSA).