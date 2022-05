Pnrr: Pesaro, 3,5 mln per riqualificare scuola " Anna Frank"

"C'è anche il Comune di Pesaro tra i progetti vincitori del bando del Pnrr sulle scuole innovative". Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci. "Tra oltre 600 domande presentate - riferisce - il Ministero dell'Istruzione ne ha promosse 216, tra queste anche il progetto che riguarda la riqualificazione della scuola Anna Frank di Santa Maria delle Fabrecce, per un finanziamento complessivo di oltre 3.5milioni di euro". "Vogliamo che le nostre scuole siano sempre più innovative, sicure, sostenibili e inclusive. - afferma Ricci - Per questo, ormai da anni, l'Amministrazione investe su progetti di edilizia sostenibile per edifici al top dell'efficientamento energetico".

Dopo la scuola pluripremiata dei via Lamarmora, e il progetto di riqualificazione della Dante Alighieri, Pesaro mette in cantiere un altro importante finanziamento. "L'intervento prevede la realizzazione di un progetto che presenti caratteri di abitabilità elevata nei diversi ambienti, la loro flessibilità di utilizzo e garantisca, nel contempo, caratteristiche di funzionalità, confort e benessere al personale e agli alunni", spiegato l'assessore al Fare Riccardo Pozzi. L'attuale struttura di Santa Maria delle Fabrecce verrà quindi demolita e ricostruita. «La nuova opera avrà essenzialmente la forma di due ali allungate insistenti sulla medesima giacitura dell'attuale scuola, con ambienti luminosi e distribuiti su due livelli: la struttura sarà in legno con elementi di chiusura verticali in vetro su lato sud e tamponature opache nella parte nord/ovest. Le superfici in vetro, a basso livello di trasmittanza, saranno dotate di sistemi esterni oscuranti che garantiranno sempre, assieme alla gestione dei sistemi di climatizzazione interna, la temperatura ideale». Il nuovo edificio consentirà di adattare gli spazi alle esigenze didattiche e formative indicate nelle linee guida del bando ministeriale, «oltre alle aule tradizionali, dotate delle tecnologie di ultima generazione, si prevedono: spazi di gruppo, spazi per laboratori, spazi individuali, zone informali e relax». L'importo per realizzare l'opera è 3.559.851,12 euro. Il Comune ha già acquisito l'area per realizzare il parcheggio della scuola primaria Anna Frank. (ANSA).