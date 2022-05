Presidente Istao a imprese Marche,puntate su capitale umano

"Alle imprese marchigiane dico: puntate sul vostro capitale umano". Così il presidente Istao Mario Baldassarri disegna le strategie per il 2022, dialogando con gli imprenditori. È avvenuto durante un dibattito sulle previsioni economiche per il 2022, promosso da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo nella sede territoriale di Macerata. Relatore Baldassarri, economista di grande rilievo, già vice ministro dell'Economia e delle Finanze, parlamentare per diverse legislature e affermato Docente universitario.

L'incontro, moderato dal segretario generale Giorgio Menichelli e dal giornalista Matteo Zallocco, direttore di Cronache Maceratesi, ha visto il presidente Istao tracciare un preciso quadro macroeconomico nazionale e locale, con particolare riguardo all'andamento del Pil e dei consumi, alla ripresa post covid e alla frenata generata dallo scoppio della guerra.

"Le previsioni - ha esordito Baldassarri - servono per disegnare una rotta e devono quindi provenire da un'analisi della situazione, per tracciare una successiva strategia. A livello nazionale occorre subito una Manovra molto forte, almeno da 50 miliardi di euro, che serva a sostenere i redditi delle famiglie e delle imprese, altrimenti andremo verso un'erosione di potere d'acquisto (un balzo dell'inflazione lo distrugge) e quindi ci troveremo in autunno a dover spendere magari 50 miliardi ex post per pagare cassa integrazione, disoccupazione e sostegni. Meglio investire queste risorse prima e subito". Come trovare tale somma? Per Baldassarri bisogna intervenire sulla Spesa Pubblica: "Le risorse ci sono e senza fare nuovi debiti, ma vanno toccati sprechi o malversazioni". (ANSA).