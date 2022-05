Pesca: Capitaneria Ancona sequestra 200 kg tonno rosso

La scorsa notte la Capitaneria di Porto di Ancona ha sanzionato un peschereccio anconetano per pesca illecita di tonno rosso, procedendo al sequestro di circa 200 Kg di prodotto dal significativo valore economico.

L'operazione è stata eseguita con l'intervento di una squadra a terra.

Secondo quanto emerso, il peschereccio aveva comunicato alla Capitaneria di porto solo la cattura di un tonno, che rientra sostanzialmente nella norma in quanto classificabile cattura accidentale; quando i militari hanno approfondito i controlli a bordo, è emerso invece che il prodotto pescato consisteva in cinque tonni, situazione che riconduce a una sostanziale attività di pesca sistematica ed abusiva. Al Comandante, oltre al sequestro, sono state elevate due sanzioni per un totale di 3.666 euro. Inoltre sono stati assegnati tre punti sulla licenza di pesca e tre punti direttamente al Comandante. (ANSA).