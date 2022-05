Covid: Marche; 1.611 positivi in 24ore, incidenza cala a 654

Nelle Marche 1.611 casi di coronavirus rilevati nell'ultima giornata in cui l'incidenza ogni 100mila abitanti è risultata ancora in calo (da 663,05 a 654,79). Lo comunica la Regione. Impennata al 43,5% (ieri 37,9%) della percentuale di positivi sui tamponi del percorso diagnostico (3.707); in tutto sono stati analizzati 4.130 test che comprendono anche 423 tamponi del percorso guariti.

I positivi con sintomi nelle ultime 24ore sono 358; i casi comprendono 416 contatti stretti di positivi, 405 contatti domestici, 15 in setting scolastico/formativo, quattro in setting lavorativo, tre in ambiente di vita/socialità, uno ciascuno in setting assistenziale e sanitario. In provincia di Ancona registrati 482 nuovi positivi, 327 in provincia di Macerata, 293 nell'Ascolano, 327 in provincia di Macerata, 180 nel Fermano e 67 provenienti da fuori regione. Il maggior numero di casi, presenti in tutte le fasce d'età, si rileva in quella 45-59 anni (393), seguita da 25-44 anni (386); poi le fasce d'età 60-69 anni (199), 70-79 anni (182) e 80-89 anni (106).

