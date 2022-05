Calcio: una pizza dedicata all'Ascoli che sogna la serie A

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 05 MAG - Grande entusiasmo ad Ascoli Piceno in vista della partecipazione dell'Ascoli calcio ai play off del campionato di serie B, evento che non accadeva da 17 anni. La squadra marchigiana si è già qualificata e domani sera conoscerà il nome della squadra che dovrà a affrontare nella fase che deciderà il terzo team che salirà in serie A. Intanto domani sera allo stadio Del Duca arriverà la Ternana ed è prevista la presenza di circa 7.000 spettatori, record stagionale. L'entusiasmo ha contagiato tutta la città ed ha spinto il pizzaiolo Armando D'Ascanio ad inventare una pizza dedicata all'Ascoli, raffigurante lo stemma del Picchio. "I colori - spiega D'Ascanio - sono stati realizzati con delle mousse: oro con lo zafferano, il nero con del nero di seppia, il bianco con la ricotta; per il rosso ho usato il pomodoro e per il verde la crema di fave di Favalaciata. Il mio modo per dire Forza Picchio!". Per l'occasione dall'Inghilterra è arrivata anche una delegazione di Woodbridge Town, squadra inglese del quinto livello della non-league con oltre 135 anni di storia. Le due squadre sono accomunate dai colori sociali e della maglie a strisce verticali bianche e nere, oltre che dal soprannome legato al picchio: Woodpeckers. (ANSA).