Amazon: Schiavoni, fare bene e presto

(ANSA) - ANCONA, 05 MAG - "Il fatto che il nuovo CdA di Interporto abbia subito approvato una delibera e che sembra che si possa e si riesca a ripartire, è la dimostrazione che volendo si può eliminare un po' di burocrazia e fare andare le cose per il verso giusto". Così il presidente degli industriali marchigiani Claudio Schiavoni, sul nuovo consiglio di amministrazione della spa che gestisce l'infastruttura, che, tra le priorità, ha quella di chiudere l'affare Amazon, il polo logistico che dovrebbe sorgere a Jesi. Parlando con i cronisti a margine della presentazione del Rapporto 2021 sull'industria marchigiana di Intesa Sanpaolo e Confindustria ad Ancona, Schiavoni ha sottolineato che "le cose devono essere fatte bene, ma questo non vuol dire che devono essere fatte in tempi biblici. Devono essere fatte bene in tempi rapidi". "Amazon è un tema per noi molto importante e che ci tocca da vicino - ha aggiunto -, non solo per lo sviluppo del territorio, perché si parla di circa 2mila persone che verranno assunte e di costruire capannoni per circa 60mila metri quadrati, quindi è lavoro, ma soprattutto perché le nostre piccole e medie imprese avranno qui vicino, alla porta accanto, un interlocutore importantissimo per poter esportare nel mondo". (ANSA).