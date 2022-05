Musei: Rocca di Gradara la più visitata l'1 maggio nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 02 MAG - E' la Rocca demaniale di Gradara il museo statale più visitato l'1 maggio nelle Marche: con la fine dello stato di emergenza ed essendo la prima domenica del mese l'ingresso è stato gratuito come in tutti i musei e luoghi della cultura statali. Sono stati 1.628 i visitatori, subito dopo, sempre nelle Marche, la Galleria Nazionale delle Marche di Urbino con 1.065 visitatori. Introdotte dal ministro Franceschini nel luglio 2014, le domeniche gratuite sono state interrotte con l'emergenza sanitaria e sono ripartite nel mese di aprile. "I dati di affluenza dei visitatori dell'edizione speciale di domenica primo maggio sono significativi perché, per la prima volta, in molti musei si torna a numeri pre-Covid. È la conferma della voglia degli italiani di tornare a riscoprire la bellezza e a vivere il proprio patrimonio culturale, anche quello meno conosciuto", commenta il ministro della Cultura, Dario Franceschini. (ANSA).