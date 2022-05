Pesaro saluta nuovo vescovo mons. Sandro Salvucci

Pesaro ha salutato il nuovo vescovo, mons. Sandro Salvucci. La cerimonia di consacrazione è avvenuta oggi. Mons. Salvucci ha scelto il motto e lo stemma che verrà affisso all'ingresso di tutte le chiese: "Maior est caritas", ovvero "La più grande di tutte è la carità". "È riuscito subito a trasmettere grande speranza - ha commentato il sindaco Matteo Ricci, durante l'incontro con la città in piazza del Popolo -. La nostra è una comunità forte, testarda, che non molla mai. Ma ha anche tanti problemi a causa dei nuovi disagi, soprattutto giovanili, e dell'incertezza socio-economica che stiamo vivendo. Davanti a noi c'è tanta speranza, ma anche tanto lavoro da fare".

"Non vediamo l'ora di iniziare questo cammino con monsignor Salvucci, - ha aggiunto - siamo sicuri che terrà per mano l'intera città", "così come ha fatto in questi 18 anni Monsignor Coccia": "lo ringrazio per tutto quello che ha fatto a Pesaro.

Nel suo lungo percorso ha trovato nella città grande affetto, speriamo continui a starci vicino". "Il lavoro - ha proseguito Ricci - è un elemento che dà dignità all'uomo e crea comunità.

La nostra ha contribuito a creare molti parroci, che sono stati un elemento di coesione sociale importantissima". (ANSA).