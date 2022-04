Ragazza scomparsa: legale fidanzato, 'la cerchiamo viva'

(ANSA) - JESI, 16 APR - "Stiamo collaborando con le autorità, Per noi la priorità è trovare Andreea. E la cerchiamo viva. Ieri abbiamo partecipato, con il nostro consulente al sopralluogo con i carabinieri del Ris nell'area posta sotto sequestro" nelle campagne di Montecarotto (Ancona), poi "in serata abbiamo cominciato delle ricerche per conto nostro in altre zone". Lo dice all'ANSA l'avv. Emanuele Giuliani, legale di Simone Gresti, il 43enne di Maiolati Spontini indagato dalla Procura di Ancona per sequestro di persona in relazione alla scomparsa della fidanzata Andreea Rabciuc, 27 anni, di cui si sono perse le tracce dalla mattina del 12 marzo quando si allontanò a piedi dall'area ora sotto sequestro dopo un litigio con l'uomo. Le ricerche sono state condotte sino a tarda notte dalle squadre della Servizi Investigativi srl, che assiste l'avv. Giuliani, "seguendo anche alcune indicazioni date dal mio assistito".

"Continueremo a lavorare anche in questi giorni di festa, anche con l'uso di droni speciali - aggiunge il legale -. Ripeto, stiamo cercando una ragazza viva, ma i nostri accertamenti sono a 360 gradi". Gresti è l'unico indagato: la notte tra l'11 e il 12 marzo nell'appezzamento, dpve ci sono un casolare diroccato e una roulotte per feste private, era presente anche un'altra coppia, sentita dai carabinieri di Jesi come persone informate sui fatti. (ANSA).