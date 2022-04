Vaccini: Marche; inoculate oltre 300 4/e dosi, 208 prenotate

Nei primi tre giorni di somministrazione nelle Marche della quarta dose di vaccino anti-Covid a over 80 e over 60 con 'fragilità' sono 312 (dato ovviamente in continua evoluzione) le dosi inoculate, di cui 90 oggi. Lo fa sapere la Regione. Finora si è proceduto con l'accesso diretto agli hub vaccinali per queste categorie ma dalla giornata di oggi è possibile prenotare la somministrazione tramite la piattaforma delle Poste (https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it): le prenotazioni per le quarte dosi di vaccino anti-Covid finora sono state 208.(ANSA).