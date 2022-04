Alla Bit le Marche presentano nuovo logo e spot con Mancini

(ANSA) - ANCONA, 11 APR - La diversità delle Marche valorizzata attraverso i colori su un sottofondo sonoro frutto della fusione tra l'ouverture della "Gazza ladra" di Gioachino Rossini e il suono di una fisarmonica. È il nuovo logo turistico della Regione Marche presentato alla Bit di Milano insieme ai nuovi spot promozionali con il testimonial Roberto Mancini. Alla presentazione è intervenuto, insieme al ct azzurro anche il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. La scelta del nuovo logo, ha spiegato il presidente Francesco Acquaroli, è stata fatta "per identificare le Marche, al di là del loro nome. È stato realizzato puntando sul colore che connota ogni cluster dell'offerta turistica: dal blu del mare, al verde del paesaggio. Abbiamo voluto esaltare la diversità della nostra regione passando attraverso la diversità cromatica. Una scelta che racchiude graficamente tutto quello che sono le Marche". In anteprima sono stati poi presentatati i nuovi spot dedicati alla cultura, all'enogastronomia e allo sport. "Mi fa molto piacere continuare a essere il testimoniale delle Marche, continuare a rappresentare la mia regione - ha detto Mancini, partito prestissimo da Jesi per essere puntuale a Milano -. Anche se sono andato via dalle Marche molto giovane, ho sempre le Marche nel mio cuore. Nelle Marche si vive e si sta bene, si spende poco: è una regione ideale, come d'altronde favolosa è tutta l'Italia". L'importanza di avere un testimonial è stata evidenziata dal ministro Garavaglia: "C'è tanta voglia di Italia nel mondo, e avere un personaggio di riferimento conosciuto rappresenta una bella opportunità. Le Marche sono un distillato dell'Italia e di quanto l'Italia possa offrire". Secondo Acquaroli, Mancini "è un testimonial d'eccezione che vive e rappresenta al meglio quello che significa essere marchigiani.

Quello delle Marche è un turismo esperienziale che, se ben proposto, supera i campanili e ci proietta su una dimensione internazionale". La sfida è quella di riconfermare gli ottimi risultati della stagione 2019: "siamo fiduciosi per il mercato italiano, ma vogliamo assolutamente rilanciare il nostro mercato al segmento estero". (ANSA).