Pesaro alla Bit da Capitale Italiana Cultura 2024

(ANSA) - MILANO, 10 APR - Pesaro Capitale Italiana della Cultura protagonista della Bit di Milano. "La chiave del nostro successo? - commenta il sindaco Matteo Ricci - È stato il tema della città-orchestra, dove ognuno suona il proprio strumento per una melodia di rinascita". Intervenuto alla Borsa Internazionale del Turismo, il primo cittadino di Pesaro ha raccontato Pesaro2024 nello stand della Regione Marche. Presenti l'assessora regionale alla Cultura Giorgia Latini e Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, altra città marchigiana arrivata comunque nella 'top ten' per la corsa a Capitale italiana della Cultura 2024 in cui poi ha prevalso Pesaro. "Una vittoria dedicata a Kharkiv, come noi Città Creativa della Musica Unesco - ha ricordato - che abbiamo deciso di adottare e aiutare concretamente. Grazie alla collaborazione con il Comune di Ancona sono arrivati a Pesaro alcuni giovani talenti della musica. Tra questi la piccola pianista Diana, che ora studia al Conservatorio Rossini". Sostenibilità, transizione ecologica, innovazione e cultura, "sono le grandi sfide epocali che ci aspettano, allo stesso tempo sono i temi su cui si è basato il dossier de 'La natura della cultura', un progetto che vedrà protagonisti tutti i comuni della provincia". La vittoria pesarese è una grande opportunità per tutta la regione, lo ha osservato Ricci: "Non è bello competere tra città, ma in questo caso la competizione ha aumentato il livello qualitativo. Saranno anni di promozione per tutto il territorio. Il 2022 e 2023 dovranno essere anni di lancio e avvio della progettazione. I ringraziamenti al vice sindaco Daniele Vimini, che ha seguito il progetto vincente. Un ringraziamento anche a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, perché da subito abbiamo deciso di portare avanti insieme entrambi i progetti, per farne un grande elemento di sviluppo per le Marche". Ieri Ricci ha partecipato alla cerimonia di apertura dell'anno di Procida2022: "Una festa incredibile - ha commentato - rafforzata dalla presenza del Presidente della Repubblica. Come ha detto ieri Mattarella dalla cultura può arrivare un grande messaggio per la pace. Questo è lo spirito che vogliamo portare avanti". (ANSA).