Ex A. Merloni: pubblicato bando vendita Indelfab di Fabriano

Pubblicato il bando di vendita della Indelfab di Fabriano (Ancona) in fallimento, (ex JP Industries che rilevò il comparto 'bianco' dell'Antonio Merloni): scadrà il 13 di maggio, esattamente due giorni prima del termine dell'altra scadenza importante, vale a dire la cassa integrazione per cessazione a cui seguirà il licenziamento collettivo di circa 500 persone di cui la metà sul territorio di Fabriano: 245 del sito di Santa Maria di Fabriano e 244 dello stabilimento di Gaifana (Perugia) in Umbria.

La Fiom di Ancona ribadisce la necessità di individuare strumenti straordinari per chi si farà carico di acquisire i siti della JP Industries, "che oggi - scrive in una nota Pierpaolo Pullini, componente della segreteria provinciale Fiom - nonché responsabile per il distretto industriale di Fabriano - rappresentano delle vere e proprie cattedrali nel deserto, con il fine di reindustrializzare gli stabilimenti che furono dell'Antonio Merloni e garantire i livelli occupazionali delle persone, con l'obiettivo di salvaguardare le professionalità, le competenze, il patrimonio industriale che la Indelfab rappresenta".

La Fiom di Ancona chiama tutti i livelli Istituzionali "ad uno sforzo straordinario per evitare l'ennesimo disastro industriale sul fabrianese, ribadendo la necessità di convocare un tavolo di confronto urgente e straordinario prima che sia troppo tardi, con il fine di individuare strumenti di incentivazione, sostegno e stimolo per quella parte di mondo imprenditoriale che si vorrà far carico di avanzare un progetto nell'interesse di tutto il territorio". (ANSA).