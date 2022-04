Gelmini, avanti rispettando obiettivi e scadenze

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 08 APR - "Dobbiamo fare ogni sforzo per andare avanti e per cercare di rispettare gli obiettivi e le scadenze del Pnrr. So che è difficile e so che servirà sedersi intorno ad un tavolo, perché avremo sicuramente molti problemi da risolvere, ma so anche che è indispensabile mettere a terra quante più risorse possibile". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, a margine dell'iniziativa sul Pnrr "Italia Domani", in corso ad Ascoli Piceno.

"Avventurarci oggi in una riscrittura significativa del Piano presupporrebbe i tempi lunghi di una nuova trattativa europea, e questo indebolirebbe ulteriormente la tenuta della crescita.

Peraltro dobbiamo aver chiara una cosa: non si possono prendere i soldi del Pnrr e destinarli ad impieghi diversi. Quelle risorse sono destinate a investimenti concordati con l'Unione Europea e minuziosamente elencati, cronoprogrammati e rendicontati". (ANSA).