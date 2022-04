Covid: Marche; incidenza cala a 961, 1.981 casi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 06 APR - Per il secondo giorno consecutivo l'incidenza di casi di coronavirus ogni 100mila abitanti nelle Marche resta sotto quota mille: nelle ultime 24ore si sono registrati 1.981 contagi e l'incidenza è scesa da 991,67 ad 962,76. La percentuale di positività dei temponi del percorso diagnostico (4.881) è del 40,6%; in totale eseguiti 6.275 test tra cui 1.394 nel percorso guariti. In provincia di Ancona rilevati 610 casi; seguono le province di Pesaro Urbino (370), Ascoli Piceno (353), Macerata (320) e Fermo (252); 76 i contagiati provenienti da fuori regione.

Tra gli ultimi positivi sono 443 le persone con sintomi; i casi comprendono 658 contatti stretti di positivi, 482 contatti domestici, 19 in setting di scuola/formazione, 6 in ambiente di vita/socialità, 5 in setting lavorativo, 2 ciascuno in setting assistenziale e sanitario; su 359 positivi è ancora in corso un approfondimento epidemiologico. E' ancora la fascia d'età 25-44 a registrare il maggior numero di casi (538) seguita da quelle 45-59 anni (472) e 60-69 anni (235). (ANSA).