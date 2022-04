Cade in casa, per soccorrerla varco tra oggetti accumulati

Per soccorrere una donna caduta in casa e rimasta bloccata per due giorni i soccorritori hanno dovuto letteralmente aprirsi un varco tra gli oggetti accumulati. E' successo ieri sera ad Ancona in un'abitazione in corso Carlo Alberto. Una volta ricevuta la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivati un'ambulanza della Croce Gialla, un'automedica del 118, e per l'apertura della porta, vigili del fuoco e carabinieri. Una volta dentro però hanno dovuto creare un percorso all'interno dell'appartamento strapieno per raggiungerla. La 65enne è stata trasportata all'ospedale di Torrette di Ancona: le sue condizioni non sono gravi. (ANSA).