Covid: Marche, incidenza poco sopra mille, +1.885 casi

(ANSA) - ANCONA, 03 APR - Nelle Marche continua la discesa del tasso di incidenza cumulativo arrivato a 1.002,53 su 100mila abitanti (ieri 1.014,31), a fronte di 1.885 nuovi casi covid nelle ultime 24 ore. In calo anche i ricoveri ospedalieri legati al covid da 249 a 244 (-5). I positivi rappresentano il 36,2% dei 5.213 tamponi del percorso diagnostico su 6.554 tamponi globali analizzati. I soggetti con sintomi cono 335, i contatti stretti di casi positivi 596, i contatti domestici 503, i positivi in setting scolastico formativo 2, come i contatti in setting lavorativo, mentre sono 7 i contatti in ambiente di vita/socialità e e ci sono 432 casi in fase di approfondimento epidemiologico. La provincia di Ancona registra 639 casi, quella di Macerata 346, quella di Ascoli Piceno 320, quella di Pesaro Urbino 319, quella di Fermo 214, oltre a 47 casi di fuori regione. Le fasce di età 25-44 anni e 45-59 sono quelle in cui il contagio circola di più, rispettivamente con 513 e 445 casi, seguita da 60-69 con 228. (ANSA).