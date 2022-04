Acquaroli, fiducioso per Amazon e ferrovia adriatica

(ANSA) - ANCONA, 03 APR - Per la vicenda Amazon-Interporto e per la linea ferroviaria adriatica, "temi annosi e complessi", il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli resta "fiducioso che con il buon senso e la responsabilità di tutte le parti in causa si possa raggiungere il bene della comunità marchigiana. In questo senso si è chiusa una settimana impegnativa -spiega su facebook -, ma quanto fatto in questi giorni ritengo potrà essere utile a raggiungere i risultati auspicati e le migliori scelte possibili. Continueremo a dare il massimo, consapevoli delle difficoltà del periodo, anche legate alla crisi internazionale, e delle attese di tutti". (ANSA).