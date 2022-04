Microcamera da polsino per 'barare' su quiz patente,denuncia

Un giovane, sorpreso qualche tempo fa a guidare con una patente contraffatta e segnalato per uso di atto falso, è stato ora denunciato per aver tentato di 'barare' sui quiz per l'esame teorico per la patente di guida utilizzando una microcamera nascosta da un bottone sul polsino della camicia. Il ragazzo è stato controllato all'uscita dalla sala d'esame della Motorizzazione civile di Ancona: con la microcamera, alimentata da una batteria, riprendeva immagini dei quiz proposti sul monitor utilizzato e le trasmetteva sul web con un sistema bluetooth dotato di sim telefonica; in questo modo le immagini venivano visionate da un complice all'esterno che gli suggeriva le risposte tramite due micro-auricolari.

La scoperta, come avvenuto anche in tante altre occasioni, è stata fatta grazie allo stretto rapporto di collaborazione tra Compartimento Polizia Stradale "Marche", preposto al controllo della regolarità della circolazione stradale, e Motorizzazione Civile. L'ingegnere incaricato a supervisionare l'esame ha notato un'insolita postura del candidato durante i quiz e ha contattato il personale della polizia giudiziaria. Dopo la sessione, gli agenti hanno controllato il giovane e notato in lui un rigonfiamento sospetto sotto al collo. La successiva perquisizione ha permesso di scoprire la microcamera nasco dal bottone, attaccata al braccio con nastro adesivo, e il resto della strumentazione, compresi i due micro auricolari, invisibili ad occhio nudo, poiché inseriti nel canale uditivo.

(ANSA).