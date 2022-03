Pedopornografia: 'archivio' 2.500 file in pc,arrestato da Ps

Un 53enne residente a Senigallia (Ancona) è stato arrestato dalla Polizia Postale di Ancona per detenzione di un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Nel pc dell'uomo sono stati rinvenuti oltre 2.500 files, tra foto e video, che ritraevano minori tra i 6 e i 12 anni coinvolti in atti sessuali con adulti. L'indagine, coordinata dal Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online, è partita da una denuncia raccolta dal Compartimento campano di Polizia postale e delle comunicazioni di Napoli e ha portato a perquisire i dispositivi informatici del 53enne: vi erano archiviati, catalogati per genere, molti altri file oltre a quelli per cui era iniziata l'indagine. La quantità e qualità del materiale detenuto, oltre alla modalità di catalogazione, ha portato gli agenti della Polizia postale all'arresto: il pm ha disposto i domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. I servizi di contrasto allo scambio di materiale pedopornografico on line sono aumentati in questo periodo legato alla pandemia: la reclusione forzata in casa ha portato all'incremento esponenziale anche di questi crimini informatici. Da qui l'appello della Polizia di Stato rivolto ai genitori perché non lascino soli davanti a pc e smartphone i figli, soprattutto in tenera età, inconsapevoli di ciò che può nascondersi: "La navigazione sicura e consapevole passa sempre attraverso una gradualità nell'uso temporale della stessa: un bambino che non è in grado di capire i rischi del web non deve essere mai lasciato solo e soprattutto deve trascorrere un tempo moderato di navigazione che sia consono e proporzionato alla sua età". (ANSA).