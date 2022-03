Tipicità Festival a Fermo, 130 espositori e 90 eventi

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - Oltre 130 espositori in rassegna in cinque aree tematiche nei 10mila metri quadrati del padiglione, 90 eventi in cartellone ed ospiti da Umbria, Toscana, Sicilia e dal Regno Unito. Sono i numeri della 30/a edizione di Tipicità Festival, che torna in presenza, al Fermo Forum dal 2 al 4 aprile. La rassegna di eccellenze, non solo enogastronomiche, è stata presentata in Regione. Tanti gli ospiti: dal Canada la console generale d'Italia a Montreal, il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro, l'ufficio italiano Fao; tre i 'narratori: il caporedattore del Tg5 Gioacchino Bonsignore, da Radio Rai Marco Ardemagni e Nicola Prudente "Tinto".

"La forza di Tipicità - ha detto il direttore Angelo Serri - è la squadra. A Tipicità collaborano tutte le forze vive del territorio, Regione, Camera di Commercio, i Comuni con Anci, associazioni di categoria, oltre 40 partner privati. Una festa della marchigianità, con un Festival che valorizza il locale ma si confronta con il mondo. Arredi di ecodesign e attenzione al sociale nel nuovo corso del Festival, tra chef stellati, agricoltori custodi della biodiversità e proposte turistiche delle comunità locali".

Per il presidente della Regione, Francesco Acquaroli "Tipicità" è una "bella eccellenza. In 30 anni la manifestazione è cresciuta talmente tanto da essere divenuta uno dei punti di riferimento tra i più importanti della regione. Ha saputo aggregare, mostrare ed esaltare le eccellenze del territorio, così che in Tipicità si ritrova la sintesi di quello che le Marche offrono non solo dal punto di vista enogastronomico ma, più in generale, delle sue grandi eccellenze".

"Tipicità Festival è il primo grande evento in presenza. - ha rimarcato Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo - Tipicità sta facendo conoscere il territorio in Italia e all'estero e questo è fondamentale per il Fermano e per le Marche". Marco Moreschi, Direttore Generale di Banco Marchigiano, annuncia che "quest'anno Tipicità avrà un'anteprima particolarmente importante il 1 aprile, con il Ri-Evoluzione GloCal Forum, un simposio economico e finanziario". (ANSA).