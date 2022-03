Consiglio Marche premia studenti Jesi per progetti scienza

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - La Presidenza del Consiglio regionale delle Marche ha premiato gli studenti dell'Istituto d'istruzione superiore "G. Galilei" di Jesi (Ancona) per i risultati raggiunti in ambito scientifico. L'iniziativa a Palazzo delle Marche ad Ancona. Al termine dell'incontro, Latini ha consegnato ai ragazzi l'attestato di partecipazione all'Esa (Expo science Asia):è il principale evento scientifico degli Emirati, che si è svolto a Dubai (20-26 febbraio), dove gli studenti dell'Iis jesino hanno presentato quattro progetti realizzati nei settori ambientale e chimico nell'ambito di "I Giovani e le Scienze". Il prossimo appuntamento per i ricercatori scientifici dell'Iis Galilei sarà a Milano con la fase nazionale del concorso, che si svolgerà presso la Fast (Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche) dal 9 all'11 aprile.

Oggi all'iniziativa a Palazzo delle Marche erano presenti alcuni dei ragazzi che hanno partecipato al concorso nazionale Miur "I Giovani e le Scienze", il dirigente scolastico Luigi Frati, i prof. Ione Baldoni, Edgardo Catalani, Milva Antonelli e Massimiliano Loroni. Nel complimentarsi con loro il presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini, ha evidenziato quanto sia "importante premiare la meritocrazia, anche attraverso borse di studio e fondi specifici agli istituti scolastici, che consentano di aiutare i ragazzi meritevoli durante l'intero percorso scolastico". Latini ha ribadito l'impegno a sostenere, nelle modalità che si riterranno più opportune, le scuole marchigiane e gli studenti "che diventano esempi significativi per tutti i giovani". (ANSA).