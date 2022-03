Al museo con il cane, Jesi premiata da Enpa

L'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della sua fondazione, ha premiato Il Comune di Jesi ed i Musei Civici di Palazzo Pianetti che - si legge nel riconoscimento - "da anni hanno fatto propria una cultura di rispetto per gli animali, consentendo l'accesso a tutti i cani nei propri locali, contraddistinguendosi così per aver compreso la profondità del legame che unisce il cane all'uomo in tutti i contesti della vita sociale".

La consegna del premio è avvenuta oggi a Palazzo Pianetti di jesi, tra i quadri di Lorenzo Lotto, presenti Andrea Brutti dell'Enpa nazionale in compagnia del suo setter Archibaldi, l'assessore alla cultura di Jesi Luca Butini accompagnato dal suo labrador nero Otter, e la direttrice dei Musei civici Romina Quarchioni.

"È il risultato - ha commentato Butini - di un costante impegno che ci accomuna: diffondere la cultura del rispetto, della convivenza e della condivisione della nostra vita con i nostri amici cani". Brutti ha auspicato che i Musei Civici di Jesi "possano essere d'esempio a tantissime altre realtà, in tutto il Paese. "Oggi - ha aggiunto - la scienza e la giurisprudenza indicano l'isolamento sociale del cane come un maltrattamento vero e proprio, e quindi un reato". (ANSA).