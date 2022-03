Ucraina: gara di solidarietà a Jesi con Elisa di Francisca

(ANSA) - JESI, 23 MAR - Anche la schermitrice olimpionica Elisa di Francisca collabora, a Jesi (Ancona), sua città natale, alla gara di solidarietà per i profughi ucraini. La fiorettista è la presidente della Fondazione "Vallesina Aiuta" onlus che collabora con la Rete istituzionale coordinata dall'Asp Ambito 9 per accogliere le famiglie in fuga dal conflitto. Accoglienza che prevede, a Jesi e in Vallesina, la messa a disposizione di alloggi, assistenza medica e vaccinazioni Covid, fornitura di cibo, vestiario, beni di prima necessità, corsi di lingua, disbrigo di pratiche, inserimento scolastico e momenti di socializzazione. socializzazione.

Nella rete, tante associazioni di volontariato, privati, enti tra cui Comuni e Asur.

Con la Fondazione di comunità "Vallesina Aiuta", Elisa Di Francisca ha realizzato un video che invita i cittadini a sostenere il progetto di accoglienza , anche tramite donazioni di modesta entità,. Nel filmato la campionessa spiega le finalità dell'iniziativa che coinvolge Jesi e l'intera Vallesina e lancia l'appello ad un aiuto concreto per dare ancora più forza alla solidarietà. (ANSA).